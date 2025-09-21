مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام جوارديولا

11:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    يكيل أرتيتا مدرب أرسنال
    تصرف غريب من أرتيتا تجاه لاعبي أرسنال (2)
    ميكيل أرتيتا
    مباراة مان سيتي وأرسنال (5) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (6) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (1) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (8) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (3) (1)
    مباراة مان سيتي وأرسنال (4) (1)
كتب - يوسف محمد:

حقق الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي رقما قياسيا أمام بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، بعد التعادل الذي جمع بين الفريقين اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مان سيتي أمام أرسنال اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبتعادل أرسنال بقيادة أرتيتا اليوم أمام السيتي تحت قيادة بيب، بات أرتيتا أول مدرب في تاريخ البريميرليج، لم يهزم أمام جوارديولا في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وخلال آخر 5 مباريات، خاضهم فريق مان سيتي بقيادة جوارديولا أمام نظيره أرسنال بوجود ميكيل أرتيتا، تمكن الجانرز من تحقيق الفوز في لقائين وحضر التعادل في 3 مباريات.

ويحتل فريق أرسنال حاليا المركز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

مان سيتي وأرسنال الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال والسيتي ميكيل أرتيتا بيب جواريدولا
