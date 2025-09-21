"الظهور السادس".. ما هو ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات

حقق الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي رقما قياسيا أمام بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، بعد التعادل الذي جمع بين الفريقين اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مان سيتي أمام أرسنال اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبتعادل أرسنال بقيادة أرتيتا اليوم أمام السيتي تحت قيادة بيب، بات أرتيتا أول مدرب في تاريخ البريميرليج، لم يهزم أمام جوارديولا في خمس مباريات متتالية بالدوري.

وخلال آخر 5 مباريات، خاضهم فريق مان سيتي بقيادة جوارديولا أمام نظيره أرسنال بوجود ميكيل أرتيتا، تمكن الجانرز من تحقيق الفوز في لقائين وحضر التعادل في 3 مباريات.

ويحتل فريق أرسنال حاليا المركز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 10 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

