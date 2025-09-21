أزمة في الدوري الفرنسي بسبب حفل الكرة الذهبية 2025

كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن هناك أزمة منتظرة في الدوري الفرنسي، بسبب موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025.

وأجلت رابطة الأندية الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري، بسبب توقعات سقوط أمطار غزيرة وعواصف.

وأوضحت التقارير أن لائحة الدوري الفرنسي تنص على إقامة أي مباراة يتم تأجيلها في الدوري إلى اليوم التالي مباشرة، حيث طالب نادي باريس بتأجيلها مع تمسك مارسيليا بالموعد القانوني.

وتعد تلك أزمة للعملاق الفرنسي، حيث يتواجد العديد من النجوم في الفريق مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، والتي من المقرر أن تقام مساء غدا الإثنين.

مرشحو فريق باريس على الكرة الذهبية

أشرف حكيمي

كفاراتسخيليا

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

نونو مينديز

جواو نيفيز

فيتينيا

فابيان رويز