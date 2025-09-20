مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
13:30

روما

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والنصر

11:19 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب: محمد عبد السلام

اختُتمت مساء الخميس، الموافق 20 سبتمبر، منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي اتسمت بالندية والإثارة، وشهدت تسجيل العديد من الأهداف في معظم المباريات.

شهدت مباريات اليوم إقامة ثلاث مواجهات، حيث تعادل الحزم مع الفتح بدون أهداف، فيما حقق الاتحاد فوزًا صعبًا على النجمة بهدف دون رد، بينما تفوّق النصر على الرياض بنتيجة 5-1.

وبعد نهاية الجولة الثالثة، تصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الاتحاد في عدد النقاط، إلا أن النصر يتفوق بفارق الأهداف، ما منحه صدارة الترتيب حتى الآن.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة على النحو التالي:

1- النصر - 9 نقاط

2- الاتحاد - 9 نقاط

3- القادسية - 7 نقاط

4- الخليج - 6 نقاط

5- نيوم - 6 نقاط

6- التعاون - 6 نقاط

7- الهلال - 5 نقاط

8- الأهلي - 5 نقاط

9- الاتفاق - 4 نقاط

10- الفيحاء - 4 نقاط

11- الشباب - 4 نقاط

12- الخلود - 3 نقاط

13- الرياض - 3 نقاط

14- الحزم - نقطتين

15- ضمك - نقطة واحدة

16- الفتح - نقطة واحدة

17- النجمة - بدون نقاط

18- الأخدود - بدون نقاط

الدوري السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي نادي النصر
