فيديو هدف فوز اتحاد جدة على النجمة في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

نجح فريق الاتحاد في تحقيق فوزا صعبا على نظيره النجمة بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.

نتيجة مباراة الاتحاد والنجمة

وسجل هدف فوز الاتحاد اللاعب نجولو كانتي في الدقيقة 6+90، من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها.

ترتيب الاتحاد في الدوري

وبهذا الفوز رفع الاتحاد نقاطه إلى 9 نقاط ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل النجمة المركز السابع عشر بدون نقاط.