نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على نظيره إسبانيول بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: إيدير ميليتاو في الدقيقة 22، وأحرز كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول في الدوري

وبهذا الفوز يبقى ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط ليحتل المركز الثالث.

