ماذا قدم عدي الدباغ في 45 دقيقة مع فلسطين أمام تونس؟

كتب : مصطفى الجريتلي

04:04 ص 05/12/2025
    عدي الدباغ - فلسطين
    منتخب فلسطين (3)
    منتخب فلسطين (2)
    منتخب فلسطين

شارك عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك بديلاً في تعادل منتخب فلسطين مع نظيره التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس.

نتيجة مباراة فلسطين وتونس

وتعادل منتخب فلسطين بهدفين لمثلهما مع منتخب تونس خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب قطر 2025.

عدي الدباغ شارك مع بداية الشوط الثاني من المباراة بديلاً لزميله إميليو صبا ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

إحصائيات عدي الدباغ في مباراة فلسطين وتونس

اللاعب الذي حصل على تقييم 6.4 ـ بحسب منصة سوفا سكور للإحصائيات ـ أرسل 16 تمريرة من بينها 13 تمريرة صحيحة بدقة بلغت (81%) فيما أرسل 10 تمريرات صحيحة من أصل 13 إلى نصف ملعب الخصم بدقة بلغت (77%) بجانب 3 تمريرات لمنتصف ملعبه بدقة (100%).

ولم ينجح المهاجم الفلسطيني المحترف بصفوف الزمالك في الفوز بثلاث التحامات أرضية خاضها كما خسر التحامين أرضيين خاضهما.

إحصائيات عدي الدباغ في كأس العرب 2025

وشارك عدي الدباغ في مباراتين مع منتخب فلسطين بالنسخة الجارية من كأس العرب بواقع 30 دقيقة أمام منتخب قطر باللقاء الذي انتهى بفوز بلاده بهدف نظيف، بجانب 45 دقيقة أمام منتخب تونس في لقاء انتهى بالتعادل بهدفين لكل منتخب ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

