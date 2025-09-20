نتيجة مباراة برايتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة برايتون وتوتنهام بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة برايتون وتوتنهام

وسجل أهداف برايتون كلا من: يانكوبا مينته في الدقيقة 8، ياسين عياري في الدقيقة 31.

وسجل أهداف توتنهام كلا من: ريتشارليسون في الدقيقة 43، يان باول فان هيك في الدقيقة 82.

ترتيب برايتون وتوتنهام في الدوري

وبهذا التعادل رفع توتنهام نقاطه إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع برايتون نقاطه إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

