كتب - محمد القرش:

تخلى نادي مانشستر يونايتد عن فرصة العودة لمنافسات بطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" بعد الخروج على يد نادي جريمسباي تاون.

وكان نادي جريمسبي تاون أشرك لاعبا غير مؤهل في الفوز على مانشستر يونايتد في كأس كاراباو.

وتم تسجيل اللاعب كلارك أودور في الساعة 12.01 ظهرًا في اليوم السابق للمباراة، متأخرًا عن الموعد النهائي للتسجيل في الساعة 12 ظهرًا بفارق 60 ثانية.

وشارك أودور في الدقيقة 73 بديلاً لجورج ماكيتشران، وكان فريق الدرجة الثانية متقدمًا بنتيجة 2-0. حيث كان اللاعب الوحيد من جريمسبي تاون الذي أضاع ركلات الترجيح، التي خسرها يونايتد بنتيجة 12-11.

وقد تم تغريم نادي جريمسباي تاون، الذي أبلغ عن خرقه مباشرة إلى رابطة كرة القدم الإنجليزية، 20 ألف جنيه إسترليني مع تعليق 10 آلاف جنيه إسترليني من هذا المبلغ حتى نهاية موسم 2025-2026.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فأن مانشستر يونايتد اختار عدم تصعيد الأمر أكثر وسط دعوات من المشجعين لإعادة المباراة، أو إقصاء فريق جريمسبي تاون من المسابقة.

وفي عام 2019، تم تغريم ليفربول 200 ألف جنيه إسترليني لكنه تجنب الطرد من كأس الدوري بعد إشراك لاعب الوسط بيدرو تشيرفيلا في الفوز بالجولة الثالثة ضد ميلتون كينز دونز.

لكن في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2023، طُرد فريق بارنسلي من المسابقة بعد مشاركته للاعب غير مؤهل في مباراة بالدور الأول ضد فريق هورسهام تاون.