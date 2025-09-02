10 صفقات عربية في الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية

شهد سوق الانتقالات الصيفي 2025 العديد من الانتقالات للاعبين العرب في الدوريات الأوروبية، وتحديدا الـ5 الكبرى.

وكانت أبرز انتقالات العرب في الدوريات الـ5 الكبرى، عندما انضم الجزائري ريان آيت نوري إلى مانشستر سيتي قادما من ولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 38.80 مليون يورو.

10 صفقات عربية في الدوريات الأوروبية

1. ريان آيت نوري (جزائري) - من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي

2. بلال خنوس (مغربي) - من ليستر سيتي إلى شتوتغارت

3. إلياس بن صغير (مغربي) - من موناكو إلى بايرن ليفركوزن

4. إسماعيل غربي (تونسي) - من براجا إلى أوكسبورج

5. المعتصم بالله (ليبي) - من بشكتاش إلى هيلاس فيرونا

6. شمس الدين (مغربي) - من كلوب بروج إلى سندرلاند

7. سعود عبد الحميد (سعودي) - من روما إلى لانس

8. إبراهيم مازا (جزائري) - من هيرتا برلين إلى ليفركوزن

9. آدم أزنو (مغربي) - من بايرن ميونخ إلى إيفرتون

10. عز الدين أوناحي (مغربي) من مارسيليا إلى جيرونا