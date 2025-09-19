محمد صلاح ينتظر رقمين قياسيين ضد إيفرتون

كتبت - هند عوّاد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رقمين قياسيين، خلال مباراة "الريدز" ضد إيفرتون، مساء غدٍ السبت، في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لهدف وحيد ضد إيفرتون، لمعادلة رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف، فيما أحرز صلاح 8 أهداف.

وفي المجمل، يتطلع محمد صلاح للوصول إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول، في مختلف المنافسات، إذ إنه يمتلك 248 هدفًا، خلال 407 مباريات.

اقرأ أيضًا:

"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة