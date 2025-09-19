مباريات الأمس
محمد صلاح ينتظر رقمين قياسيين ضد إيفرتون

04:47 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتبت - هند عوّاد:

ينتظر المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رقمين قياسيين، خلال مباراة "الريدز" ضد إيفرتون، مساء غدٍ السبت، في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لهدف وحيد ضد إيفرتون، لمعادلة رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف، فيما أحرز صلاح 8 أهداف.

وفي المجمل، يتطلع محمد صلاح للوصول إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول، في مختلف المنافسات، إذ إنه يمتلك 248 هدفًا، خلال 407 مباريات.

