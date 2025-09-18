مباريات الأمس
"هدف ملغي وخسارة ثقيلة".. كوكا يظهر لأول مرة مع الاتفاق بالدوري السعودي (فيديو وصور)

10:39 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

شارك النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي الاتفاق أساسيًا مع الفريق أمام نظيره التعاون في أول ظهور له.

وتم استبدال أحمد حسن كوكا بعد مرور 63 دقيقة من عمر اللقاء.

وسجل اللاعب أحمد حسن كوكا هدفًا في الدقيقة 5+45 ولكن ألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل.

نتيجة مباراة الاتفاق والتعاون

الاتفاق تلقى خسارة ثقيلة على يد التعاون بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري السعودي.

سبب عدم مشاركة أحمد حسن كوكا مع الاتفاق في أول مباراتين

وغاب "كوكا" عن أول جولتين مع نادي الاتفاق بسبب إيقافه في نهاية الموسم الماضي، من رابطة الدوري الفرنسي، لمدة 4 مباريات (إيقاف التنفيذ عن مباراتين)، بسبب تغطيته لشعار "المثليين"، في مباراة لوهافر (فريقه السابق) وستراسبورج، في جولة دعم المثلية الجنسية.

نادي الاتفاق تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا قادمًا من صفوف لوهافر الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ترتيب الاتفاق في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

