مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة

12:49 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مشادة دييجو سيميوني (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    مشادة دييجو سيميوني (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    مشادة دييجو سيميوني (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    مشادة دييجو سيميوني (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حقق فريق ليفربول فوزا قاتلا، على حساب نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستمرت المباراة على صفيح ساخن، حتى الدقائق الأخيرة من المباراة إذا كان يسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على اللقاء، قبل أن يفك قائد الريدز فيرجيل فان دايك الاشتباك ويسجل هدف الفوز لليفربول، في الدقيقة 3+90 من المباراة.

وعقب تسجيل فان دايك هدف الفوز في وقت قاتل، ارتجت جميع أنحاء ملعب الأنفيلد باحتفالات جماهير الريدز بهدف الفوز، وسط حالة من الغضب والحزن، التي سيطرت على لاعبي أتلتيكو ومدربهم دييجو سيميوني.

ولم يتمالك المدير الفني لأتليتكو مدريد سيموني أعصابه، عقب تسجيل الريدز الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ليدخل في مشادة مع أحد جماهير الفريق الإنجليزي، الذي كان يحتفل بشكل جنوني أمام سيميوني بهدف فريقه، مما اعتبره المدرب الأرجنتيني نوع من أنواع الاستفزاز.

أقرأ أيضًا:
٤ غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟

"وقف التعامل و10 عروض لإمام عاشور".. آدم وطني يرد عبر مصراوي على أزمته مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشادة دييجو سيميوني ليفربول وأتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا فوز ليفربول على حساب أتليتكو مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان