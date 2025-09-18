كتب - يوسف محمد:

حقق فريق ليفربول فوزا قاتلا، على حساب نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستمرت المباراة على صفيح ساخن، حتى الدقائق الأخيرة من المباراة إذا كان يسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على اللقاء، قبل أن يفك قائد الريدز فيرجيل فان دايك الاشتباك ويسجل هدف الفوز لليفربول، في الدقيقة 3+90 من المباراة.

وعقب تسجيل فان دايك هدف الفوز في وقت قاتل، ارتجت جميع أنحاء ملعب الأنفيلد باحتفالات جماهير الريدز بهدف الفوز، وسط حالة من الغضب والحزن، التي سيطرت على لاعبي أتلتيكو ومدربهم دييجو سيميوني.

ولم يتمالك المدير الفني لأتليتكو مدريد سيموني أعصابه، عقب تسجيل الريدز الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ليدخل في مشادة مع أحد جماهير الفريق الإنجليزي، الذي كان يحتفل بشكل جنوني أمام سيميوني بهدف فريقه، مما اعتبره المدرب الأرجنتيني نوع من أنواع الاستفزاز.

