عمره 11 عاما وسجل 154 هدفا.. موهبة جديدة تخطف الأنظار في برشلونة

كتبت-هند عواد:

ظهر في صفوف أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، موهبة جديدة خطفت الأنظار، تسير على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي ولامين يامال.

ديستني إيجيوفور، يبلغ من العمر 11 عامًا، سجل 145 هدفًا في 52 مباراة، ويعد أحدث لاعب من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، ومع معدل الأهداف التي أحرزها تمت مقارنته مع نجم ريال مدريد كيليان مبابي .

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، سجل ديستني 100 هدف في 27 مباراة مع فريق تحت 10 سنوات في موسم 2023-2024، بما في ذلك 20 هدفًا في بطولة كأس إسكار النخبوية وحدها.

واستمر في التسجيل بمعدل مذهل على الرغم من مشاركته بشكل متكرر لمدة عام مع فريق تحت 12 عامًا هذا الموسم، تألق القدر مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام عندما انتصر برشلونة في فئة تحت 11 عامًا في كأس إسكار، بفوزه على ريال مدريد 4-2 في النهائي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان هداف بطولة جوردي بيتاركي سيبريا المرموقة عندما أحرز ثلاثية في فوز برشلونة بنتيجة 7-1 في النهائي.

ديستني هو الأخ الثالث لإيجيوفور الذي صنع لنفسه اسمًا في صفوف الناشئين في البلاوجرانا، ووالده إيجيكي باسكال، الذي ينحدر من نيجيريا، لعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، لكن أولاده الثلاثة - ديفيد أوبينا، وديفاين إيكينا، وديستني - لعبوا جميعاً لصالح برشلونة.

في إحدى عطلات نهاية الأسبوع في أبريل 2024، سجل الثلاثي هدفين لكل منهم لفريق الشباب الخاص بهم، وقال إيجيكي في ذلك الوقت: "بفضل الله لدي ثلاثة أطفال مع برشلونة، يقدم الثلاثة أداءً رائعًا، ولكن ديستني، بالنسبة لي، أفضل قليلاً في هذا المستوى."

