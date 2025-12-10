هل يرحل صلاح عن ليفربول بعد أزمته مع سلوت؟

أول إيطالي في فلسطين.. ستيفانو كوزين يتحدث لمصراوي عن تجربته مع أهلي الخليل

كشف دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق، موقف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، من الاستمرار مع الفريق، بعد أزمته مع أرني سلوت المدير الفني للفريق.

وقال ستوريدج في تصريحات عبر موقع "ليفربول إيكو": "محمد صلاح قال لي إنه يحب النادي ولا يرغب في الرحيل عنه، هو يريد أن يبقى لاعبا في ليفربول، لكنه يريد أن يشارك في المباريات، كلنا مررنا بلحظات صعود وهبوط، لكن بالنسبة لمحمد صلاح فهو يريد أن يساعد الفريق للعودة إلى القمة كما كان في السابق".

وأضاف: "عندما تشاهد ما يحدث للفريق، ترغب في أن تكون جزءا منه. اللاعب حين يكون مصابا أو خارج القائمة تكون المعاناة أكبر، لأنه لا يريد أن يكون بعيدا. هذا الأمر مؤلم له لأنه يعرف قيمته".

واختتم ستوريدج: "أعتقد أنه ستكون هناك محادثة بينه وبين أرني سلوت. لا أستطيع التحدث نيابة عن صلاح أو توقع ما سيفعله، لكن من الواضح أن الأمر يحتاج إلى نقاش جديد بين محمد صلاح والمدير الفني".

وقرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول، استبعاد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان، بعد تصريحاته التي أبدى فيها غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.