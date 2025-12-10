هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها على "فيسبوك".

وظهرت شاهين في الصور مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأحمر الداكن، بتفاصيل بسيطة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت إلهام إشادات واسعة من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "رمز كبير من رموز الفن في مصر ربنا يديم عليك نعمة"، "إنتي محلوية جدًا الفترة الأخيرة دي ولبسك كمان وشعرك"، "ما أجمل إطلالاتك"، "إطلالة ملكية تفوق الخيال"، "محتشمة وجميلة"، "كل لبسك شيك"، "إطلالاتك مؤخراً موفقة جدًا بذوق راقي ومحتشم".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كشفت في تصريحات تلفزيونية عن غيابها عن موسم رمضان المقبل 2026، بسبب تعطل مشروعها الفني الذي كان من المقرر أن تشارك به هذا الموسم.