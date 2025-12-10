إعلان

محتشمة وجميلة.. الجمهور يشيد بإطلالة إلهام شاهين في أحدث جلسة تصوير

كتب : سهيلة أسامة

01:47 م 10/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (6)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (5)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (3)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (4)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة إلهام شاهين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها على "فيسبوك".

وظهرت شاهين في الصور مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأحمر الداكن، بتفاصيل بسيطة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت إلهام إشادات واسعة من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "رمز كبير من رموز الفن في مصر ربنا يديم عليك نعمة"، "إنتي محلوية جدًا الفترة الأخيرة دي ولبسك كمان وشعرك"، "ما أجمل إطلالاتك"، "إطلالة ملكية تفوق الخيال"، "محتشمة وجميلة"، "كل لبسك شيك"، "إطلالاتك مؤخراً موفقة جدًا بذوق راقي ومحتشم".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كشفت في تصريحات تلفزيونية عن غيابها عن موسم رمضان المقبل 2026، بسبب تعطل مشروعها الفني الذي كان من المقرر أن تشارك به هذا الموسم.

إلهام شاهين اطلالة إلهام شاهين جلسة تصوير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى