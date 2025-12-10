الأمن يضبط شخصين وسيدة يروجون للدعاية الانتخابية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط شخصين وسيدة مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.

وجاء ذلك أثناء محاولتهم توزيع الكروت على المواطنين المترددين على دوائرهم الانتخابية بهدف دفعهم للتصويت لصالح المرشح المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

