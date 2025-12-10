إعلان

الأمن يضبط شخصين وسيدة يروجون للدعاية الانتخابية في المنيا

كتب : علاء عمران

02:43 م 10/12/2025

المنهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط شخصين وسيدة مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.
وجاء ذلك أثناء محاولتهم توزيع الكروت على المواطنين المترددين على دوائرهم الانتخابية بهدف دفعهم للتصويت لصالح المرشح المذكور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأمن ضبط شخصين يروّجون للدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 المنيا

