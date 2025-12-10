"هل لأن اسمه محمد صلاح؟".. الشوالي يلقن كاراجر درسا قاسيا

دافع المعلق التونسي عصام الشوالي، عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة، وانتقاد جيمي كاراجر نجم الريدز السابق له.

ووجه جيمي كاراجر انتقادا لاذعا لصلاح، بعد تصريحاته التي أبدى فيها عن غضبه من عدم المشاركة، وقال كاراجر: "هجوم محمد صلاح بأنه "مخز" و"مُدبّر"، أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عاراً. لقد وصفه البعض بأنه نوبة غضب عاطفية، لكنني لا أعتقد ذلك".

ورد عليه الشوالي، خلال تعليقه على مباراة ليفربول وإنتر ميلان مساء أمس، قائلا: "في عهد صلاح وبقيادة صلاح وبأهداف صلاح، ما يقوله كاراجر مجرد ثرثرة وكلام في الفاضي، هل لأن اسمه محمد صلاح يا كاراجر؟".

