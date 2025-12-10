الفريق أسامة ربيع ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال ترميم مبنى القبة- صور

الأمطار لا توقف الناخبين في البحيرة.. تجهيز لجان آمنة وممرات مغطاة

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى، ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية المعمارية الجارية للمبنى التاريخي، بمعرفة شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب القيام بأعمال الترميم كمقاول للمشروع.

وتخضع كافة الأعمال المُنفذة لإشراف استشاري المشروع وهي شركة قناة السويس للاستثمار بالتعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

واستمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس، رئيس أشغال بورسعيد، عن المخطط العام لأعمال الترميم الجاري تنفيذها مع الحفاظ على كافة العناصر الإنشائية والمعمارية لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

ثم استعرض المهندس طاهر الشريف، مدير المشروع بشركة المقاولون العرب، أبرز أعمال المرحلة الحالية والتي تتضمن العمل على ترميم القبة الشمالية للمبنى، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي للمبنى بالإضافة إلى إزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.