ريتشاردز يدخل في مشادة مع جيمي كاراجر بسبب محمد صلاح

كتب : هند عواد

12:11 م 10/12/2025
دخل ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، في مشادة كلامية مع جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، بسبب الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي.

ونشبت حرب كلامية، بين ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر، على الهواء مباشرة عبر شاشة "سي بي إس الأمريكية"، بسبب محمد صلاح، قبل أن يتدخل تييري هنري.

وقرر أرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان، بعد أن ادعى صلاح أنه تم إلقاؤه تحت الحافلة وأن علاقته بسلوت مقطوعة.

ودخل أسطورة ليفربول كاراجر في مشادة كلامية حادة مع ريتشاردز، على الهواء مباشرة، وقال ريتشاردز: "نحن نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".

ورد كاراجر عليه: "لكن الناس ينتقدون المدير لعدم ضمه. أنا لا أنتقد المدير"، وأضاف ريتشاردز: "أنا أفهم إحباط محمد صلاح بسبب رغبته في النزول إلى أرض الملعب. قلتُ إنه مخطئ. وما زلتُ أعتقد أنه مخطئٌ لتصريحه بذلك. لذا أتفق مع هذه النقطة، لكنني أفهم أيضًا أنه نظرًا لمستوى اللاعب، سيرغب في اللعب. سيشعر بالإحباط".

وقال كاراجر: "جميعنا نشعر بالإحباط. ولكن عندما ننظر إلى المدرب ونرى أناسًا يقولون: "يا إلهي، يجب أن يُعيّنه"، دون النظر إلى السياق"، ورد ريتشاردز قائلاً: "كتبتَ في عمودك قبل أسبوعين من عطلة نهاية الأسبوع التي ستُتاح له لإنقاذ وظيفته. لذا، لديكَ نفس الرأي بشأن المدرب أيضًا."

وبعد ذلك، حاول هنري أسطورة أرسنال، تهدئة الموقف، إلا أن الثنائي دخلا في نقاش حاد مرة أخرى، حول ما إذا كان ينبغي إشراك صلاح في مباراة ليدز أم لا.

وقال كاراجر: "ما الذي تفهمه عنه؟"، وأجاب ريتشاردز: "إحباطه. كل ما فعله. لا يُشارك في المباريات."

وتساءل كاراغر بعد ذلك: "في أي المباريات كان ينبغي أن يشارك؟"، وأضاف ريتشاردز: "كنت سأضعه في التشكيلة الأساسية ضد ليدز"، ولكن كاراجر قال في ذهول: "متى؟".

ورد ريتشاردز قائلاً: "عندما كانوا بحاجة إلى هدف آخر، كان ليدز في المباراة، وضغط عليهم. وفي بعض الأحيان، كان من الممكن أن يُكشف أمرهم في الهجمات المرتدة. أنت تعرف محمد صلاح. تعرف سجله في السنوات السابقة. بإمكانه أن يُسجل لك هدفًا. صحيح أن مستواه لم يكن جيدًا، لكنني أتفهم إحباطه".

لكن كاراجر لم يقتنع، وعلّق قائلاً: "إنهم فائزون بنتيجة 2-0، ليدز يعود بنتيجة 2-2، الكرة في اللعب لمدة ثلاث دقائق تقريبًا قبل أن يسجل ليفربول لتصبح النتيجة 3-2".

"لا خوف على بنتايج".. مصدر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

"من هدم الناجحين لـ الغل".. كيف ردت شقيقة محمد صلاح على منتقديه؟

ميكا ريتشاردز جيمي كاراجر مشادة بين ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر محمد صلاح ليفربول

