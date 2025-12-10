إعلان

"بحبك وبفتخر بيك".. محمد إمام يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح

كتب : نوران أسامة

02:03 م 10/12/2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

وجه الفنان محمد إمام رسالة دعم لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مع فريقه.

ونشر إمام صورة لصلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "محمد صلاح من أهم وأحلى الحاجات اللي حصلت في تاريخ مصر متابعين بعض من زمان بس أول مرة هقوله الكلام ده، بحبك جدًا وبفتخر بيك في كل حتة، ربنا يحفظك ويوفقك دايمًا".

ويواجه صلاح أزمة مع مدرب ليفربول إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مواجهة ليدز يونايتد، إضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفنان محمد إمام أعلن قبل يومين انضمام الفنانة ميرنا جميل لفريق عمل مسلسل "الكينج”"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

محمد صلاح محمد إمام ازمة محمد صلاح

