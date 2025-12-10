قرار قضائي عاجل بشأن المتهمة بسب الفنان محمد نور

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة السيدة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر منصات التواصل الاجتماعي للحكم في جلسة 24 ديسمبر.

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.

وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.

وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام السيدة بسب وقذف الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.