"شفت بعيني نفس اللي حصل مع سواريز".. جيرارد ينصف محمد صلاح

أول إيطالي في فلسطين.. ستيفانو كوزين يتحدث لمصراوي عن تجربته مع أهلي الخليل

هل يرحل صلاح عن ليفربول بعد أزمته مع سلوت؟

يرى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد أن النجم المصري محمد صلاح ارتكب خطأ في تصريحاته الأخيرة، مشددًا على أن النادي يحتاج إلى عودته في أسرع وقت.

وقال جيرارد في تصريحات لقناة TNT Sports إن صلاح يشعر بالإحباط بسبب قلة مشاركته، موضحًا: "من الواضح أن محمد صلاح مُحبط من عدم اللعب، وهذا أمر أتفهمه وأحترمه، فهو يريد مساعدة الفريق."

"تصريحاته كانت خاطئة ويجب أن يتراجع عنها"

وأضاف جيرارد: "ما قاله عن الرمي تحت الحافلة كان خطأ، وعليه أن يتراجع قليلًا عن تلك التصريحات ويتعامل مع مدربه مباشرة لحل المشكلة."

وتابع: "هذا موقف يحتاج تدخل القائد فيرجيل فان دايك، كنت دائمًا أتدخل لحل مثل هذه الخلافات، ليس فقط من أجل النادي أو اللاعبين، ولكن أيضًا من أجل الجماهير."

مواقف مشابهة عاشها جيرارد سابقًا

وكشف جيرارد أنه شهد مواقف مماثلة داخل ليفربول، قائلاً: "رأيت بعيني ما حدث عندما تشاجر سواريز مع بريندان رودجرز وجهًا لوجه."

وأضاف: "لقد فعلتُ الشيء نفسه الذي فعله صلاح عندما تعرضت للطرد بعد 30 ثانية أمام مانشستر يونايتد."

وأكد جيرارد أن رد فعل صلاح قابل للتفهم، موضحًا "لا أحد مثالي. كلنا نفقد أعصابنا أحيانًا ونتصرف بعاطفية."

وأضاف: "أنا واثق أنه عندما تهدأ الأمور، سيقول صلاح لنفسه: لم يكن يجب أن أقول هذا، كنت متسرعًا وعاطفيًا."

جيرارد ينصف محمد صلاح

واختتم قائد ليفربول الأسطوري تصريحاته قائلاً: "ليفربول يحتاج محمد صلاح ليعود للتسجيل، إنه أفضل لاعب وهداف الفريق، ووجوده مهم للخروج من الوضع الحالي."