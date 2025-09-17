كتب - نهى خورشيد

عند ذكر اسم مانويل نوير، أسطورة حراسة المرمى في بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني في القرن الحادي والعشرين، نجد العديد من الإنجازات الرياضية، بل أيضاً العديد من المغامرات داخل قصة حياته الشخصية.

زيجات وعلاقات سابقة

مانويل نوير قد زواجه الحالي تزوج من نينا فايس بين عامي 2017 و2020، وهي فارسة محترفة، وتحمل شهادات في القانون والاقتصاد، وبعد طلاقهم في نفس العام، دخل الحارس الألماني في علاقة عاطفية جديدة مع أنياكا بيسل (اسمها قبل الزواج)، التي ظهرت في المدرجات بجوار والدة الحارس الألماني.

تعتبر أنياكا صاحبة الـ24 عاماً لاعبة كرة يد في صفوف فريق السيدات لنادي ESV 1927 ريجنسبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني، إذ تشغل مركز الجناح الأيسر.

تنتمي أنياكا إلى عائلة لها جذور عميقة في هذه الرياضة؛ فوالدها يرأس المجلس الإشرافي لنادي HC إرلانجن، بينما تعمل والدتها في الإدارة، وشقيقها كريستوفر يلعب للفريق نفسه، كما بدأت مسيرتها الاحترافية مع نفس النادي.

إلى جانب الرياضة، درست أنياكا في كلية LDT Akademie Fashion Management المتخصصة في إدارة الموضة، وذكرت بعض التقارير الإعلامية أنها عملت أيضاً كاقتصادية في شركة ألمانية لإنتاج الملابس التقليدية.

وكان نوير أعلن زواجه من أنياكا في 12 نوفمبر 2023 في حفل سري حرص على إبقائه بعيداً عن الأضواء، وبعد أشهر قليلة، وتحديداً في مارس 2024، استقبل الثنائي مولودتهما الأولى.

محاربة السرطان

في تصريحات سابقة لصحيفة بيلد الألمانية، كشف نوير عن إصابته بمرض سرطان الجلد، إذ خضع إلى 3 عمليات جراحية للتخلص منه.