موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال والقناة الناقلة

03:30 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

تشيلسي

background

كتب - محمد عبد السلام:


يلتقي بايرن ميونخ بنظيره الإنجليزي تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على ملعب أليانز، معقل بايرن ميونخ الألماني.


القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 4".


ومع الذكر توج الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إنتر ميلان بخماسية دون رد.

بايرن ميونخ تشيلسي موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي دوري أبطال أوروبا
