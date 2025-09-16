الهدف الثاني لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو في دوري أبطال اوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق أرسنال على نظيره الإسباني أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري ابطال أوروبا.

أهداف فريق أرسنال وأتلتيك بلباو

وسجل أهداف فريق أرسنال كلا من: جابريال مارتينيلي في الدقيقة 72، لياندرو تروسارد في الدقيقة 87.

جدول ترتيب أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز حصد أرسنال أول ثلاثة نقاط في مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب متساويا مع يونيون سانت في نفس النقاط ولكن يتفوق البلجيكي بفارق الأهداف.