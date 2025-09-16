كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دوري أبطال أوروبا 2025/26، حيث تقام مباراة أرسنال وأتلتيك بيلبا في تمام الساعة 7.45 مساء اليوم الثلاثاء.

وسيطر ريال مدريد على إحصائيات مسابقة دوري أبطال أوروبا تاريخيا من حيث الأندية، بينما هيمن ليونيل ميسي على العديد من الحصائيات.

سيطرة ريال مدريد

الأكثر فوزا: ريال مدريد

الأكثر تسجيلا: ريال مدريد

الأكثر لعبا للمباراة النهائية: ريال مدريد

الأكثر فوزا باللقب: ريال مدريد

الأكثر فوزا بألقاب متتالية: ريال مدريد

رونالدو وميسي

أكثر من سجل: كريستيانو رونالدو

أكثر من حقق لقب الهداف: كريستيانو رونالدو

أكثر من سجل مع نادي واحد: ميسي

أكثر من سجل في دور المجموعات: ميسي

أكثر من سجل في ثمن النهائي: ميسي

أكثر من سجل من خارج منطقة الجزاء: ميسي

أكثر من قام بمراوغات ناجحة: ميسي

لاعبين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة: ميسي - أدريانو - هالاند

أكثر حارس تحقيقا للشباب النظيفة: مانويل نوير