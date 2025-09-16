مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

سيطرة ميسي وريال مدريد.. إحصائيات تاريخية قبل بداية دوري أبطال أوروبا 2025

06:25 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

دوري أبطال أوروبا (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دوري أبطال أوروبا 2025/26، حيث تقام مباراة أرسنال وأتلتيك بيلبا في تمام الساعة 7.45 مساء اليوم الثلاثاء.

وسيطر ريال مدريد على إحصائيات مسابقة دوري أبطال أوروبا تاريخيا من حيث الأندية، بينما هيمن ليونيل ميسي على العديد من الحصائيات.

سيطرة ريال مدريد

الأكثر فوزا: ريال مدريد

الأكثر تسجيلا: ريال مدريد

الأكثر لعبا للمباراة النهائية: ريال مدريد

الأكثر فوزا باللقب: ريال مدريد

الأكثر فوزا بألقاب متتالية: ريال مدريد

رونالدو وميسي

أكثر من سجل: كريستيانو رونالدو

أكثر من حقق لقب الهداف: كريستيانو رونالدو

أكثر من سجل مع نادي واحد: ميسي

أكثر من سجل في دور المجموعات: ميسي

أكثر من سجل في ثمن النهائي: ميسي

أكثر من سجل من خارج منطقة الجزاء: ميسي

أكثر من قام بمراوغات ناجحة: ميسي

لاعبين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة: ميسي - أدريانو - هالاند

أكثر حارس تحقيقا للشباب النظيفة: مانويل نوير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا رونالدو ميسي إحصائيات دوري أبطال أوروبا رونالدو وميسي كريستيانو رونالدو ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة