25 صورة ترصد الوجه الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب

كتب - محمد الميموني:

لا يُخف على أحد ما يقدمه محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول داخل الملعب مع فريقه الإنجليزي بالبطولات العالمية والقارية.

ولكن لا تقتصر حياة محمد صلاح على التدرب وخوض المباريات رفقة ليفربول بل لديه حياة خاصة وشخصية رفقة زوجته وطفلتيه.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية من واقع تصريحات سابقة لمحمد صلاح ومنشورات له عبر حساباته بوسائل التواصل المختلفة ملامح عن حياته خارج الملعب.

1) يحرص محمد صلاح على تناول وجبة الكشري التي يحبها على فترات طويلة للحفاظ على لياقته وعادة ما تكون مع أصدقائه حين يعود إلى مصر.

2) يحب محمد صلاح الاستماع إلى الموسيقى وعادة ما يشارك متابعيه ما يستمع إليه إذ نشر مؤخرًا صورة لاستمتاعه بأحد حفلات أم كلثوم.

3) يقضي محمد صلاح وقته أيضًا في مشاهدة الأعمال الفنية ويغلب عليها الطابع الكوميدي والدرامي.

4) ويفضل كذلك محمد صلاح قراءة الكتب خلال وقت فراغه وسفره خاصة كتب التنمية البشرية وتطوير الذات.

5) ويستغل محمد صلاح فترات إجازته في قضائها مع أصدقائه بالمدن الساحلية في مصر أو في دولة اليونان كما يظهر مع أحمد حسن "كوكا" لاعب الاتفاق السعودي أو اليوتيوب عمر نصوحي.

ويمكنكم مشاهدة ملامح عن حياة محمد صلاح خارج الملعب بمطالعة الألبوم أعلاه:

