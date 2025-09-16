موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

تشهد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا منافسات شديدة بين الفرق اليوم الثلاثاء٬ أبرزها مباراة ريال مدريد ومارسيليا بينما يواجه يوفنتوس نظيره دورتموند.

وكذلك يواجه أرسنال نظيره أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

١ - ريال مدريد ضد مارسيليا الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت ١.

٢ - يوفنتوس ضد دورتموند الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت ٤.

٣ - آرسنال ضد أتليتك بيلباو الساعة ٧:٤٥ على قناة بي إن سبورت ١.

٤ - توتنهام ضد فياريال الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت .

٥ - بنفيكا ضد كاراباج اجدام الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت .

٦ - إيند هوفن ضد سان جيلواز الساعة ٧:٤٥ على قناة بي إن سبورت.

