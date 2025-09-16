مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

1 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12:11 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ريال مدريد

كتب - محمد الميموني:

تشهد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا منافسات شديدة بين الفرق اليوم الثلاثاء٬ أبرزها مباراة ريال مدريد ومارسيليا بينما يواجه يوفنتوس نظيره دورتموند.

وكذلك يواجه أرسنال نظيره أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

١ - ريال مدريد ضد مارسيليا الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت ١.

٢ - يوفنتوس ضد دورتموند الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت ٤.

٣ - آرسنال ضد أتليتك بيلباو الساعة ٧:٤٥ على قناة بي إن سبورت ١.

٤ - توتنهام ضد فياريال الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت .

٥ - بنفيكا ضد كاراباج اجدام الساعة ١٠ مساء على قناة بي إن سبورت .

٦ - إيند هوفن ضد سان جيلواز الساعة ٧:٤٥ على قناة بي إن سبورت.

ريال مدريد ضد مارسيليا دوري أبطال أوروبا يوفنتوس ضد دورتموند آرسنال ضد أتليتك بيلباو توتنهام ضد فياريال مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
