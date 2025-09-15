"خطفت الأنظار في السعودية".. من هي الإسبانية إليانا فيرنانديز حكمة مباراة

كتب ـ يوسف محمد:

خطف علي معلول لاعب الصفاقسي التونسي الأنظار، خلال مباراة فريقه أمام نظيره الإفريقي التونسي أمس الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري التونسي.

وعلى الرغم من غياب معلول عن مباراة الأمس الأحد، بسبب الإصابة التي يعاني منها، إلا أنه حرص على التواجد في المدرجات لدعم زملائه بالفريق خلال المباراة، وحرص على توجيه التعليمات لزملائه باستمرار.

وظهر معلول وهو متحمس بشكل كبير خلال المباراة، ويقف في مدرجات ملعب "حمادي العقربي" ويتفاعل مع كل لعبة، بالإضافة إلى تقديم بعض التوجيهات لزملائه بالفريق خلال أحداث اللقاء.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة الصفاقسي أمام نظيره الإفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات، الجولة الخامسة بالدوري التونسي.

يذكر أن معلول كان قد انتقل إلى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

اقرأ أيضًا:

"هل كفنته حتى لا تراه أسرته"؟.. محامي زوجة إبراهيم شيكا يرد على اتهامات والدته

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟