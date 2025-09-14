مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

09:01 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (2)
  • عرض 8 صورة
    نصير مزراوي
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (1)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (3)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (4)
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد عبد السلام

أُختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز 25/26.

وشهدت مباريات اليوم قيادة محمد صلاح لفريق ليفربول لتحقيق فوزًا قاتلاً أمام بيرنلي بجانب فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 12 نقطة

2- أرسنال - 9 نقاط

3- توتنهام - 9 نقاط

4- بورنموث - 9 نقاط

5- تشيلسي - 8 نقاط

6- إيفرتون - 7 نقاط

7- سندرلاند - 7 نقاط

8- مانشستر سيتي - 6 نقاط

9-كريستال بالاس - 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط

11- فولهام - 5 نقاط

12- برينتفورد - 4 نقاط

13- برايتون- 4 نقاط

14- مانشستر يونايتد- 4 نقاط

15- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

16- ليدز يونايتد - 4 نقاط

17- بيرنلي - 3 نقاط

18- وست هام يونايتد - 3 نقاط

19- أستون فيلا - نقطتين

20- وولفرهامبتون - بدون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان