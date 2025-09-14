كتب ـ محمد عبد السلام

أُختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز 25/26.

وشهدت مباريات اليوم قيادة محمد صلاح لفريق ليفربول لتحقيق فوزًا قاتلاً أمام بيرنلي بجانب فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 12 نقطة

2- أرسنال - 9 نقاط

3- توتنهام - 9 نقاط

4- بورنموث - 9 نقاط

5- تشيلسي - 8 نقاط

6- إيفرتون - 7 نقاط

7- سندرلاند - 7 نقاط

8- مانشستر سيتي - 6 نقاط

9-كريستال بالاس - 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط

11- فولهام - 5 نقاط

12- برينتفورد - 4 نقاط

13- برايتون- 4 نقاط

14- مانشستر يونايتد- 4 نقاط

15- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

16- ليدز يونايتد - 4 نقاط

17- بيرنلي - 3 نقاط

18- وست هام يونايتد - 3 نقاط

19- أستون فيلا - نقطتين

20- وولفرهامبتون - بدون نقاط