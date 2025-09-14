ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
كتب ـ محمد عبد السلام
أُختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز 25/26.
وشهدت مباريات اليوم قيادة محمد صلاح لفريق ليفربول لتحقيق فوزًا قاتلاً أمام بيرنلي بجانب فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول - 12 نقطة
2- أرسنال - 9 نقاط
3- توتنهام - 9 نقاط
4- بورنموث - 9 نقاط
5- تشيلسي - 8 نقاط
6- إيفرتون - 7 نقاط
7- سندرلاند - 7 نقاط
8- مانشستر سيتي - 6 نقاط
9-كريستال بالاس - 6 نقاط
10- نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط
11- فولهام - 5 نقاط
12- برينتفورد - 4 نقاط
13- برايتون- 4 نقاط
14- مانشستر يونايتد- 4 نقاط
15- نوتنجهام فورست - 4 نقاط
16- ليدز يونايتد - 4 نقاط
17- بيرنلي - 3 نقاط
18- وست هام يونايتد - 3 نقاط
19- أستون فيلا - نقطتين
20- وولفرهامبتون - بدون نقاط
