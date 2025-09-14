مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"بفستان أسود".. 6 صور لأجمل لاعبة في العالم بأسبوع الموضة في نيويورك

07:13 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لكرواتية آنا ماركوفيتش (3)
  • عرض 6 صورة
    لكرواتية آنا ماركوفيتش (4)
  • عرض 6 صورة
    لكرواتية آنا ماركوفيتش (5)
  • عرض 6 صورة
    لكرواتية آنا ماركوفيتش (2)
  • عرض 6 صورة
    لكرواتية آنا ماركوفيتش (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

خطفت الكرواتية آنا ماركوفيتش الملقبة بـ أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بنيويورك.

وتلعب آنا صاحبة الـ 25 عاماً، حالياً مع فريق بروكلين الأمريكي، ويتابعها أكثر من 2.9 مليون شخص عبر الإنستجرام.

ونشرت آنا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور لها مرتدية فستان أسود في أسبوع الموضة.

والجدير بالذكر أن ماركوفيتش بدأت مسيرتها الكروية عام 2017 بقميص نادي زيورخ السويسري، قبل أن تنتقل إلى جراسهوبر وتستمر معه حتى عام 2024، ثم خاضت تجارب قصيرة في براجا البرتغالي ودامايينسي البرتغالي أيضاً، وصولاً إلى انتقالها الأخير إلى الولايات المتحدة للدفاع عن ألوان بروكلين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آنا ماركوفيتش أجمل لاعبة في العالم بروكلين الأمريكي ماركوفيتش زيورخ السويسري أسبوع الموضة بنيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام