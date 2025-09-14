"بفستان أسود".. 6 صور لأجمل لاعبة في العالم بأسبوع الموضة في نيويورك

كتب - نهى خورشيد

خطفت الكرواتية آنا ماركوفيتش الملقبة بـ أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، الأنظار خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بنيويورك.

وتلعب آنا صاحبة الـ 25 عاماً، حالياً مع فريق بروكلين الأمريكي، ويتابعها أكثر من 2.9 مليون شخص عبر الإنستجرام.

ونشرت آنا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور لها مرتدية فستان أسود في أسبوع الموضة.

والجدير بالذكر أن ماركوفيتش بدأت مسيرتها الكروية عام 2017 بقميص نادي زيورخ السويسري، قبل أن تنتقل إلى جراسهوبر وتستمر معه حتى عام 2024، ثم خاضت تجارب قصيرة في براجا البرتغالي ودامايينسي البرتغالي أيضاً، وصولاً إلى انتقالها الأخير إلى الولايات المتحدة للدفاع عن ألوان بروكلين.