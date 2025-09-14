مباريات الأمس
"بعد هدف بيرنلي".. صلاح يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

06:24 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول اليوم، لتحقيق انتصار مهم على حساب فريق بيرنلي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وسجل صلاح هدف فوز فريقه أمام بيرنلي في الدقيقة 5+90، مانحا الريدز فوزا قاتلا على حساب على حساب بيرنلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وهذا الهدف جعل صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 188 هدفا، بفارق هدف عن صاحب المركز الخامس أندي كول صاحب الـ 187 هدفا.

وفي سياق متصل رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 12 بعد الفوز على بيرنلي، في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج
