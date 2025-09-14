مباريات الأمس
فيديو هدف وسام أبو علي في مرمى أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

01:46 م الأحد 14 سبتمبر 2025

وسام أبو علي (1)

background

كتب ـ محمد الميموني:

قص المهاجم الفلسطيني بصفوف كولومبوس كرو الأمريكي وسام أبو علي شريط تسجيله للأهداف مع فريقه الجديد.

صفقة انتقال وسام أبو علي لفريق كولومبوس كرو

وكان وسام أبو علي قد انضم لصفوف كولومبوس كرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

نتيجة مباراة كولومبوس كرو وأتالانتا

وسجل وسام صاحب الـ عامًا هدفًا في فوز كولومبوس كرو على نظيره أتالانتا برباعية مقابل هدفين فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الأمريكي.

ترتيب كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

ورفع الفوز رصيد فريق كولومبوس كرو إلى النقطة 49 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز بينما يحتل فريق أتلانتا يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

