قبل مواجهة بيراميدز.. ماذا يفعل أوكلاند سيتي أمام الفرق المصري؟

09:00 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويعد هذا اللقاء الثالث لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي أمام الفرق المصرية، إذ أنه واجه الأهلي في مباراتين سابقتين.

وواجه أوكلاند سيتي الأهلي، مرتين، في كأس العالم للأندية نسختي 2006-2007 و 2022-2023، وانتهت المباراتان بهزيمة الأحمر.

وفاز أوكلاند سيتي على الأهلي، في كأس العالم 2006-2007، بنتيجة 2-0، وفي المباراة الثانية التي جمعتهما فاز بثلاثية نظيفة.

ويمكن أن يحقق بيراميدز رقمين قياسيين خلال اللقاء، بالفوز الأول لفريق مصري على أوكلاند سيتي، أو بالهدف الأول في شباك نفس الفريق.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه الأهلي السعودي بطل آسيا، في مدينة جدة، يوم 23 سبتمبر الحالي في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.اقرأ أيضًا:

بيراميدز بيراميدز وأوكلاند سيتي أوكلاند سيتي كأس الإنتركونتيننتال
