احتفى الحساب الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم "لليجا"، بعودة الممثل المصري يوسف الشريف إلى ملعب فريق فالنسيا، بعد سنوات من ظهوره مع الفريق، خلال عمل فيلمه المعروف "العالمي".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني، على منصة "X" تويتر سابقا، فيديو للشريف خلال تواجده في ملعب فالنسيا والتقاط العديد من الصور مع اللاعبين، بالإضافة إلى حضوره إحدى مباريات الفريق الإسباني.

وعلق الحساب الرسمي على الفيديو الخاص بالممثل المصري وكتب: "رجعنا الشريط وسيبنا القلب ينبض بالذكريات، يوسف الشريف في فالنسيا من تاني".

وكان يوسف الشريف قام بزيارة فريق فالنسيا في أكثر من مناسبة من قبل، خلال عمله فيلم العالمي والذي عرض عام 2009، وكان يقوم فيه بدرو لاعب مصر محترم في "فالنسيا" ويدعى مالك.

وربطت الكثير من الجماهير المصرية والمتابعين، ظهور يوسف الشريف في ملعب فالنسيا مصر آخرى، بإمكانية عمل جزء ثاني من فيلمه الشهير العالمي.

