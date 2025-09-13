مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

"القلب ينبض".. 15 صورة من احتفاء حساب الدوري الإسباني بيوسف الشريف

02:11 ص السبت 13 سبتمبر 2025
    يوسف الشريف (4)
    يوسف الشريف (5)
    يوسف الشريف (6)
    يوسف الشريف (7)
    يوسف الشريف (8)
    يوسف الشريف (9)
    يوسف الشريف (3)
    يوسف الشريف (11)
    يوسف الشريف (12)
    يوسف الشريف (13)
    يوسف الشريف (14)
    يوسف الشريف (10)
    يوسف الشريف (15)
    يوسف الشريف (2)
احتفى الحساب الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم "لليجا"، بعودة الممثل المصري يوسف الشريف إلى ملعب فريق فالنسيا، بعد سنوات من ظهوره مع الفريق، خلال عمل فيلمه المعروف "العالمي".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني، على منصة "X" تويتر سابقا، فيديو للشريف خلال تواجده في ملعب فالنسيا والتقاط العديد من الصور مع اللاعبين، بالإضافة إلى حضوره إحدى مباريات الفريق الإسباني.

وعلق الحساب الرسمي على الفيديو الخاص بالممثل المصري وكتب: "رجعنا الشريط وسيبنا القلب ينبض بالذكريات، يوسف الشريف في فالنسيا من تاني".

وكان يوسف الشريف قام بزيارة فريق فالنسيا في أكثر من مناسبة من قبل، خلال عمله فيلم العالمي والذي عرض عام 2009، وكان يقوم فيه بدرو لاعب مصر محترم في "فالنسيا" ويدعى مالك.

وربطت الكثير من الجماهير المصرية والمتابعين، ظهور يوسف الشريف في ملعب فالنسيا مصر آخرى، بإمكانية عمل جزء ثاني من فيلمه الشهير العالمي.

أقرأ أيضًا:
الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي

الظهور الأول المتوقع لعمرو وردة مع فريقه الجديد لاريسا اليوناني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف الشريف الدوري الإسباني حساب الدوري الإسباني نادي فالنسيا فالنسيا الإسباني
الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام