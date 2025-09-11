أول تعليق من دوناروما بعد الانضمام لمانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

قال جانلويجي دوناروما لاعب مانشستر سيتي الجديد إنه متشوق لمساعدة الفريق في كتابة التاريخ والحصول على المزيد من الألقاب.

وحسم حارس المرمى الإيطالي انتقاله إلى ملعب الاتحاد قادما من باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي عند ختام فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.

ووقع دوناروما، أحد أبرز حراس المرمى في العالم، عقدًا لمدة خمس سنوات، ليظل مرتبطًا بالنادي حتى صيف عام 2030.

وقال دوناروما: "أنا سعيد للغاية ومتحمس للتواجد هنا في أحد أفضل الأندية في العالم، هذا النادي لديه تاريخ طويل وهو متعطش للفوز".

وأضاف: "أعلم أن هناك قدرًا كبيرًا من المسؤولية، ولكنني فخور بمساعدة النادي على مواصلة الفوز معًا".

وأكد: "إنه نادٍ لطالما أبهرني لطالما تابعته (السيتي) بسرور، أرى كل شيء حولي، مثل مركز التدريب والملعب، إنه رائع".

واختتم: "بالتأكيد ساعدني ميلان وباريس سان جيرمان كثيرًا في تطوير مهاراتي، وفزتُ بالكثير في مسيرتي، لذا سأظل ممتنًا لهما على كل ما قدماه لي".