بعد أنباء الانفصال.. نيكي نيكول تكشف علاقتها بلامين يامال لأول مرة (فيديو)

05:38 م الخميس 11 سبتمبر 2025

05:38 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

كشفت نيكي نيكول المغنية الأرجنتينية علاقتها بلامين يامال لاعب برشلونة لأول مرة، حيث انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بانفصال الثنائي بسبب لاعب ريال مدريد "فرانكو ماستانتونو".

وقالت نيكي أثناء حضورها عرض أزياء Desigual، عن علاقتها بـ يامال: "أنا في حالة حب شديدة وسعيدة جدا، وأشعر بالسعادة هنا في برشلونة، حيث أريد أن أشكر الجميع بشأن استقبالي بحفاوة".

وأضافت: "لامين يامال يعلمني اللغة الكتالونية، ودائما ما يقولي لي أحبك باللغة الكتالونية، والصدق هو أساس نجاح علاقتنا حتى الآن".

وكان لامين شارك في فوز إسبانيا على تركيا بسداسية دون رد، حيث قدم تمريرتين حاسمتين للهدف الرابع والخامس.

اقرأ أيضًا:

قٌبلة روبن نيفيز وأرملة ديوجو جوتا تثير الجدل.. ما القصة؟

أكثر تكاملًا.. مدرب ريال مدريد السابق يفضل محمد صلاح عن رونالدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال صديقة لامين يامال لامين يامال صور نيكي نيكول فرانكو ماستانتونو برشلونة ريال مدريد
