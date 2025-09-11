مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

خورفكان

- -
19:15

الشــارقة

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

- -
19:15

بني ياس

دوري القسم الثاني-أ

بترول أسيوط

- -
16:30

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

"بتواجد مصر".. فيفا يحدد الموعد لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة العربية

12:23 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر الثاني (3)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر بالقرية الأولمبية
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر بالقرية الأولمبية
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر بالقرية الأولمبية
  • عرض 7 صورة
    الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموعد النهائي لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم، جميع المنتخبات المشاركة في البطولة العربية بقطر، بما فيهم منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، أن الموعد النهائي لإرسال قوائم المنتخبات سيكون يوم 20 نوفمبر المقبل.

وأشار الاتحاد الدولي أيضًا، أن كافة المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، سترسل قوائم أولية، خلال شهر أكتوبر المقبل، قبل إرسال القوائم النهائية في نوفمبر 2025.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات، في دولة قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى 18 من الشهر ذاته.

ويشارك منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة كلا من: "الأردن، الإمارات والفائز من منتخبي الكويت وموريتانيا".

أقرأ أيضًا:
مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني البطولة العربية منتخب مصر الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان