كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموعد النهائي لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بقطر.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم، جميع المنتخبات المشاركة في البطولة العربية بقطر، بما فيهم منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، أن الموعد النهائي لإرسال قوائم المنتخبات سيكون يوم 20 نوفمبر المقبل.

وأشار الاتحاد الدولي أيضًا، أن كافة المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، سترسل قوائم أولية، خلال شهر أكتوبر المقبل، قبل إرسال القوائم النهائية في نوفمبر 2025.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات، في دولة قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى 18 من الشهر ذاته.

ويشارك منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة كلا من: "الأردن، الإمارات والفائز من منتخبي الكويت وموريتانيا".

