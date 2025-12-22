بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأوروبية، ومواجهة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الاثنين

مالي ضد زامبيا - 4:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

جنوب أفريقيا ضد أنجولا - 7:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مصر ضد زيمبابوي - 10:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الاثنين

المصري ضد دكرنس - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد مسار - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي اليوم الاثنين

نابولي ضد بولونيا - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

أتلتيك بلباو ضد إسبانيول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين

الشارقة ضد الهلال - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

تراكتورسازي ضد الدحيل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 1

الشرطة ضد الأهلي - 8:15 مساء - بي إن سبورت 5

الغرافة ضد الوحدة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 1