مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

3 أسئلة استنكارية.. كيف وقف محمد صلاح ضد القصف الإسرائيلي على غزة؟

09:48 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 1
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (1) (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (1) (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    الراحل سليمان العبيد (3) (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استنكر محمد صلاح نجم نادي ليفربول، الأفعال غير الإنسانية التي أصبحت نهجا لقوات الاحتلال الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وجاء ذلك عن طريق التعليق على منشور للاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا".

ونشر الاتحاد الدولي نعي خاص بسليمان العبيد اللاعب الفلسطيني الذي استشهد إثر القصف الإسرائيلي على منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

لكن منشور الاتحاد الأوروبي لم يذكر سبب وفاة اللاعب أو مكان الوفاة أو كيفية الوفاة، حيث جاء النعي كالتالي: "وداعا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا يُحصى، حتى في أحلك الأوقات".

وذلك أثار غضب النجم المصري، الذي حرص على الرد بـ3 أسئلة استنكارية، جاء تأثيرها أقوى من الردود الانفعالية والهجومية.

وأعاد صلاح نشر منشور الاتحاد الأوروبي، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

ولاقى رد فعل محمد صلاح على تلك الواقعة، إشادة كبيرة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي والجمهور العربي، حيث يعد المصري شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم ويُتخذ كقدوة في البلاد الأوروبية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح القصف الإسرائيلي على غزة سليمان العبيد ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟