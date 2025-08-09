3 أسئلة استنكارية.. كيف وقف محمد صلاح ضد القصف الإسرائيلي على غزة؟

كتب - محمد القرش:

استنكر محمد صلاح نجم نادي ليفربول، الأفعال غير الإنسانية التي أصبحت نهجا لقوات الاحتلال الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وجاء ذلك عن طريق التعليق على منشور للاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا".

ونشر الاتحاد الدولي نعي خاص بسليمان العبيد اللاعب الفلسطيني الذي استشهد إثر القصف الإسرائيلي على منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

لكن منشور الاتحاد الأوروبي لم يذكر سبب وفاة اللاعب أو مكان الوفاة أو كيفية الوفاة، حيث جاء النعي كالتالي: "وداعا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا يُحصى، حتى في أحلك الأوقات".

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

وذلك أثار غضب النجم المصري، الذي حرص على الرد بـ3 أسئلة استنكارية، جاء تأثيرها أقوى من الردود الانفعالية والهجومية.

وأعاد صلاح نشر منشور الاتحاد الأوروبي، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

ولاقى رد فعل محمد صلاح على تلك الواقعة، إشادة كبيرة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي والجمهور العربي، حيث يعد المصري شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم ويُتخذ كقدوة في البلاد الأوروبية.