بعد تعليق صلاح.. من هو "بيليه" فلسطين؟

كتب - محمد القرش:

علق محمد صلاح على نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سليمان العبيد لاعب فريق خدمات الشاطئ والمنتخب الفلسطيني السابق.

ونشر الاتحاد الأوروبي نعي للاعب الفلسطيني، حيث كتب عبر منصة "إكس": "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا يُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".

وقام محمد صلاح بإعادة نشر تويتة الاتحاد الأوروبي، وعلق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

من هو سليمان العبيد "بيليه" فلسطين؟

وُلد سليمان العبيد الشهير بـ "بيليه فلسطين" في غزة بيوم 24 من شهر مارس لعام 1984.

وبدأ سليمان مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، قبل أن ينتقل إلى مركز شباب الأمعري ويفوز معهم بلقب دوري المحترفين لموسم 2010/11.

وعاد العبيد مرة أخرى إلى نادي خدمات الشاطئ قبل أن ينتقل إلى غزة الرياضي ويفوز بلقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية، ويعود لنادي الأم من جديد.

وشارك سليمان في 24 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها هدفين، وطوال مسيرته تخطى الـ100 هدف.

يُذكر أن اللاعب الفلسطيني أب لوالدان وثلاث بنات.