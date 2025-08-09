كتب- نهى خورشيد:

كشف علي معلول نجم الأهلي السابق، والصفاقسي التونسي الحالي، تفاصيل بداية مسيرته في كرة القدم وذلك في حوار عبر الموقع الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي.

قال: " بدأت ألعب كرة القدم في الحي، وشجعني أبناء حارتي كثيراً على أن أذهب لأجري اختباراً في النادي الرياضي الصفاقسي. في يوم من الأيام، بينما كنا نلعب، سمعنا أن هناك اختباراً في النادي، فذهبت أنا وأبناء حارتي جميعاً، والحمد لله، من أول حصة تدريبية تم قبولي على يد المدرب السيد منير الشلي، الذي قام باختياري. ومن هنا بدأت المسيرة، وبدأت بداية علي معلول مع النادي الرياضي الصفاقسي".

أضاف معلول: "المراحل بدأت من صنف “مينيم ب”، ثم “مينيم أ”، ومررت بجميع الأصناف الموجودة في النادي، والحمد لله وصلت إلى فريق الأكابر، فزنا بالبطولات والكؤوس، وكانت مرحلة جيدة. التحقت بالمنتخب الوطني منذ أن كنا صغاراً، وهذه مرحلة الشباب التي يكون فيها المدربون الممتازون الذين ساعدونا كثيراً حتى وصلنا لنلعب مع الأكابر"

اختتم النجم التونسي: "تعلمنا الكثير من الأمور الجيدة، وكان الهدف عند المدربين، إلى جانب التتويج بالألقاب، أن نلعب كرة القدم ونتعلمها بالشكل الصحيح، والحمد لله هناك الكثير من اللاعبين الذين وصلوا للعب مع فريق الأكابر، وهذا هو الأهم".