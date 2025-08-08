كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة المكافأت المادية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، خلال الموسم المقبل 2025-2026.

وستقام قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، غدا السبت 9 أغسطس الجاري في تنزانيا.

وكشف الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، أن الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الجديد 2025-2026، سيصل إلى 120 ناديا، حيث سيشارك 62 فريقا في دوري الأبطال، فيما سيشارك 58 فريقا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي على الموقع الرسمي للكاف، أنه سيتم زيادة القيمة المادية للفرق المشاركة في الدور التمهيدي للبطولات الأفريقية إلى 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار.

ويذكر أن الدوري التمهيدي الأول للبطولات الأفريقية، ستقام في سبتمبر على أن تقام مباريات الدوري التمهيدي الثاني في أكتوبر المقبل 2025.

