تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

الداخلية تسقط كيانًا مزيفًا لتوظيف الشباب بالخارج

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو يحمل جنسية إحدى الدول، كان يدير الشركة ويستقطب الضحايا من خلال إعلانات وهمية، حيث جرى ضبطه وبحوزته كروت دعائية، وأكلاشيه، ومستندات خاصة بطلبات توظيف، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز لاب توب يحتويان على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

