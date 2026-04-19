ضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج تستدرج المواطنين بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

12:24 م 19/04/2026 تعديل في 12:45 م

ضبط متهم- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد.

الداخلية تسقط كيانًا مزيفًا لتوظيف الشباب بالخارج

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو يحمل جنسية إحدى الدول، كان يدير الشركة ويستقطب الضحايا من خلال إعلانات وهمية، حيث جرى ضبطه وبحوزته كروت دعائية، وأكلاشيه، ومستندات خاصة بطلبات توظيف، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز لاب توب يحتويان على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

وزارة الداخلية مدينة نصر النصب والاحتيال

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل
أخبار العقارات

تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل
قصة فيديو أشعل أزمة بين بثينة علي الحجار ووالدها.. كيف علق الأخير؟
زووم

قصة فيديو أشعل أزمة بين بثينة علي الحجار ووالدها.. كيف علق الأخير؟
المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
حوادث وقضايا

المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
زووم

عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)