شهد محيط الملعب البلدي بمدينة بركان مساء اليوم السبت حالة من التوتر قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين نهضة بركان والجيش الملكي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي

وجاءت الأحداث عقب توافد أعداد كبيرة من جماهير الفريق العسكري لدعم فريقها، ما أدى إلى احتكاكات بين المشجعين في محيط الملعب.

وتدخلت قوات الأمن بشكل عاجل لمحاولة احتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة

وفي السياق ذاته، توافدت أعداد إضافية من جماهير نهضة بركان إلى محيط الملعب لمساندة فريقها في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة نهضة بركان والجيش الملكي

وتقام المباراة مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، إذ تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة بالإضافة إلى منصة TOD الرقمية، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

