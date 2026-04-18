دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

1 0
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

البنك الأهلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي قبل نصف نهائي دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

09:12 م 18/04/2026 تعديل في 09:21 م
    اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي (1)
    اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي (2)
    اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي (2)

شهد محيط الملعب البلدي بمدينة بركان مساء اليوم السبت حالة من التوتر قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين نهضة بركان والجيش الملكي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اشتباكات بين جماهير نهضة بركان والجيش الملكي

وجاءت الأحداث عقب توافد أعداد كبيرة من جماهير الفريق العسكري لدعم فريقها، ما أدى إلى احتكاكات بين المشجعين في محيط الملعب.

وتدخلت قوات الأمن بشكل عاجل لمحاولة احتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة

وفي السياق ذاته، توافدت أعداد إضافية من جماهير نهضة بركان إلى محيط الملعب لمساندة فريقها في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة نهضة بركان والجيش الملكي

وتقام المباراة مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، إذ تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة بالإضافة إلى منصة TOD الرقمية، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

نهضة بركان الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا

أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
شئون عربية و دولية

د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
شئون عربية و دولية

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟