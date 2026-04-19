الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

17:30

أرسنال

إعلان

ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح

كتب : يوسف محمد

12:12 ص 19/04/2026
توج فريق ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت 18 أبريل الجاري.

وحصد فريق ريال سوسيداد اللقب، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره أتلتيكو بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

أهداف مباراة ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد

وأحرز ثنائية فريق ريال سوسيداد في اللقاء كلا من، أندر بارنتيتشا في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول وميكيل أويارزبال في الدقيقة 1+45 من زمن الشوط الأول.

وعلى الجانب الآخر سجل ثنائية فريق أتليتكو في اللقاء كلا من، أديمولا لوكمان في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

مشوار ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

وتأهل ريال سوسيداد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى فريق أتليتك بلباو في نصف النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وفي المقابل تأهل فريق أتليتكو لنهائي البطولة، بعدما تفوق على نظيره برشلونة في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

