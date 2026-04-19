احتفل نجوم الوسط الفني بافتتاح أولى عروض مسرحية "فرايداي" للمخرج أحمد البوهي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

شهد العرض الأول للمسرحية حضور نخبة من أبرز النجوم والإعلاميين هم النجمة ليلى علوي، الفنان سيد رجب، الفنان حمزة العيلي، المخرج خالد جلال، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة رانيا فريد شوقي والتقطوا الصور التذكارية على الريد كاربت.

صناع مسرحية "فرايداي"

مسرحية " فرايداي " إنتاج وتأليف وإخراج أحمد البوهي، ويضم العرض أكثر من 200 ممثل وممثلة، إذ شارك في الكتابة محمد السوري وكتب الأشعار كل من مؤمن المحمدي وطارق علي، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتدريب الصوتي محمد عبد القادر وأميرة رضا، واستعراضات لعاطف عوض ورجوي حامد وسالي أحمد، ورقص نقري ليوني حكيم وليون حكيم، وهندسة صوتية مفدي ثابت، ومدير اداري الفرقة عادل البهدلي، ودعاية وبوسترات شريف قمر، وصف طبول اسلام سامبا، والإضاءة لياسر شعلان، وتوزيع الموسيقى خالد الكمار ووجدي الفوي، ومنتج فني محمود سليمان (كرانشي)، وياسر شعلان تصميم الإضاءة، وتصميم الديكور لحازم شبل، وتصميم الأزياء لغدير خالد، ومخرج منفذ أسامة فوزي، وفريق الإنتاج: كريم حجازي ، محمد شلبي، أميرة رضا، علياء ندا، أحمد علي.

مشاركات أحمد البوهي المسرحية

كانت آخر مشاركات أحمد البوهي كسيناريست بكتابة قصة مسرحية "تشارلي" عام 2023 بالاشتراك مع المؤلف مدحت العدل.

"تشارلي" هي مسرحية موسيقية استعراضية عن حياة (تشارلي شابلن) ومدى تأثيره في صناعة السينما في العالم، وتتناول المسرحية قصته من جانبها الإنساني والمراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني حتى حصوله على (الأوسكار).

وشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فهيم، أيمن الشيوي، نور قدري، تأليف مدحت العدل، قصة أحمد البوهي، إخراج أحمد البوهي.

