رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:04 ص 19/04/2026

محمد صلاح

يبحث الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عن تحطيم رقم قياسي في مواجهة اليوم أمام إيفرتون، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يطارد رقمًا قياسيًا أمام إيفرتون

وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو، يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف واحد فقط أمام إيفرتون اليوم ليعادل رقم ستيفن جيرارد كأكثر لاعب تسجيلًا لليفربول في الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون برصيد 9 أهداف، بينما سيمنحه تسجيل هدفين الانفراد بالرقم كأفضل هداف في تاريخ النادي بهذا الديربي.

صراع هدافي ليفربول هذا الموسم

على مستوى الموسم الحالي، يسعى صلاح لتسجيل هدف يعادِل به رصيد زميله دومينيك سوبوسلاي صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 12 هدفًا، حيث يحتل النجم المصري المركز الثالث بـ11 هدفًا، خلف المتصدر هوجو إيكيتيكي الذي يملك 17 هدفًا.

ويأمل صلاح في استغلال مواجهة الليلة لترك بصمة جديدة في سجل ديربي ميرسيسايد، خاصة مع اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وإيفرتون، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

