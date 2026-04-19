أعلن بول بلانيس، المدير الفني لفريق برشلونة تحت 19 عامًا، التشكيل الرسمي لمواجهة كورنيلا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني للشباب.

ويتواجد حمزة عبدالكريم المهاجم المصري المحترف ضمن صفوف برشلونة أتليتك، على مقاعد البدلاء، بعد عودته للقائمة عقب تعافيه من الإصابة وغيابه مؤخرًا عن الفريق.

وجاء تشكيل برشلونة أتليتكو كالتالي:

1. ماكس بونفيل

2. جيليم فيكتور

3. حافظ غريبة

4. ليو ساكا

5. جوردي بيسكوير

6. كيم جونيينت

7. يو مارتينيز

8. لا شيء

9. نوهو فوفانا

10. إبريما تونكارا

11. أليكس جونزاليس

