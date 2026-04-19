مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

تشكيل برشلونة أتيتك الرسمي لمواجهة كورنيلا.. ما موقف حمزة عبدالكريم؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:45 م 19/04/2026

حمزة عبدالكريم

أعلن بول بلانيس، المدير الفني لفريق برشلونة تحت 19 عامًا، التشكيل الرسمي لمواجهة كورنيلا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني للشباب.

ويتواجد حمزة عبدالكريم المهاجم المصري المحترف ضمن صفوف برشلونة أتليتك، على مقاعد البدلاء، بعد عودته للقائمة عقب تعافيه من الإصابة وغيابه مؤخرًا عن الفريق.

وجاء تشكيل برشلونة أتليتكو كالتالي:

1. ماكس بونفيل

2. جيليم فيكتور

3. حافظ غريبة

4. ليو ساكا

5. جوردي بيسكوير

6. كيم جونيينت

7. يو مارتينيز

8. لا شيء

9. نوهو فوفانا

10. إبريما تونكارا

11. أليكس جونزاليس

إقرأ أيضًا:
رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟

قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم الأهلي الدوري الإسباني برشلونة

فيديو قد يعجبك



عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"
ظروف صعبة.. نجم الزمالك السابق يكشف سر بكائه في مباراة شباب بلوزداد
ظروف صعبة.. نجم الزمالك السابق يكشف سر بكائه في مباراة شباب بلوزداد
"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال
"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال
أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور
كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)