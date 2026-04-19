مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

جميع المباريات

بالأرقام.. هل تنهي الكونفدرالية الأفريقية أزمة إيقاف القيد في الزمالك؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 19/04/2026

ديون الزمالك في عهد حسين لبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات الزمالك قريبا من حصد مكافأة مالية ضخمة، بعد تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، إذ ضمن الفريق مليون دولار نظير تأهله، ويقترب من حصد 4 ملايين دولار في حالة التتويج بالبطولة.

مكافأة مالية ضخمة للزمالك

حصد الزمالك مليون دولار نظيره تأهله إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن أن تنتعش خزينة الأبيض بـ4 ملايين و500 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالي ما حصده الفريق 5 ملايين و500 ألف دولار، أي ما يساوي 285.5 مليون جنيه مصري.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يمكن أن يحصد الزمالك مبلغ 4 ملايين دولار، في حالة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ففوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، يؤهله إلى كأس السوبر الأفريقي، ضد بطل دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة التتويج باللقب يحصد الأبيض 500 ألف دولار.

ديون الزمالك

يحتاج الزمالك لسداد نحو 5,474,000 دولار لفك قيد الفريق، إذ وصلت قضايا الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لـ14 قضية، لمدربين ولاعبين سابقين، إضافة إلى أندية.

وهكذا يمكن أن تسد مكافأة الكونفدرالية الأفريقية، جزاءً كبيرا من ديوان الأبيض لفك القيد، إذ ستبقى أقل من مليون ونصف دولار.

